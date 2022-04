Milano, 23 apr. (LaPresse) – Il Bayern Monaco batte per 3-1 il Borussia Dortmund e si laurea campione di Germania per il decimo anno consecutivo. I bavaresi vincono la Bundesliga con 3 giornate di anticipo, dopo la 31/a giornata il vantaggio della squadra di Julian Nagelsmann sul Borussia è infatti di 12 punti. In una Allianz Arena gremita in ogni ordine di posto, il Bayern risolve la pratica nel primo tempo grazie alle reti di Gnabry al 15′ e del solito Lewandowski al 34′. Per il bomber polacco sono 33 i gol in campionato, alla media di più di uno a partita. Di Musiala all’83’ il terzo gol. Al Borussia non basta la rete nella ripresa dell’ex juventino Emre Can al 52′. Il Bayern è la prima squadra nella storia dei cinque campionati principali in Europa (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1) a vincere il titolo per dieci anni di fila.

