Washington (Usa), 22 apr. (LaPresse/AP) – In un audio pubblicato dal New York Times, il leader repubblicano della Camera Kevin McCarthy riferisce che l’ex presidente Usa Donald Trump ha ammesso di avere una parte di responsabilità nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Nell’audio si sente McCarthy dire ai leader repubblicani di aver chiesto all’ex presidente se si sentisse responsabile dell’insurrezione e che Trump ha riconosciuto alcune responsabilità. “Gli ho chiesto personalmente oggi, ha la responsabilità di quello che è successo?”, dice McCarthy nella registrazione, datata 11 gennaio 2021, “Si sente male per quello che è successo? Mi ha detto che ha delle responsabilità per quello che è successo e che dovrebbe riconoscerlo”.

