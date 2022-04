Roma, 22 apr. (LaPresse) – “Va ribadito che la direzione delle politiche ambientali non è cambiata e restano validi i piani a medio e lungo termine per ridurre le emissioni di carbonio. Deve essere chiaro che eventuali battute d’arresto sono temporanee e che il perseguimento degli obiettivi netti zero in tempi adeguati è ancora la priorità, nonostante gli interrogativi su come integrare questi obiettivi nel bisogno di sicurezza energetica. Invitiamo il WBG a continuare contribuire a questa agenda con il suo potere di convocazione e il suo lavoro sul clima e lo sviluppo del Paese Rapporti e allineamento di Parigi”.Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, al Development Committee.

