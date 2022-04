Roma, 22 apr. (LaPresse) – “Gli eventi scioccanti in Ucraina stanno avendo enormi impatti negativi sull’economia mondiale, che aveva appena ha iniziato a riprendersi dagli sconvolgimenti della pandemia di Covid-19”. Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, al Development Committee. “Ci vorrà tempo per valutare l’umano della guerra, costo morale ed economico. Il documento di riferimento per la commissione per lo sviluppo conferma i nostri timori, presentando valutazioni aggiornate dell’immediato impatto economico e sociale, il multiforme medio e effetti a lungo termine e rischi acuti per i poveri e i più vulnerabili”, aggiunge.

