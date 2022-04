Torino, 22 apr. (LaPresse) – Il segretario generale del Servizio di Azione esterna europeo Stefano Sannino e la vice segretaria di Stato americana Wendy Sherman, nell’ambito del terzo incontro ad alto livello Dialogo Ue-Usa, “hanno tenuto una discussione approfondita sul loro recente impegno con la Cina sulla guerra non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina. Hanno sottolineato che continueranno a esortare la Cina a non eludere o indebolire le sanzioni contro la Russia e a non fornire alcuna forma di supporto per l’aggressione della Russia contro l’Ucraina e hanno riaffermato che tale sostegno avrebbe conseguenze sulle rispettive relazioni con la Cina. Hanno anche espresso preoccupazione per la ripetuta manipolazione delle informazioni da parte della Cina, inclusa l’amplificazione della disinformazione russa sull’invasione russa dell’Ucraina”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata