Milano, 22 apr. (LaPresse) – S&P taglia le stime del Pil che scende al 3,1% per il 2022 contro la previsione del 4,4% a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. Lo comunica l’agenzia di rating in una nota in cui precisa che “nel primo trimestre 2022 l’economia italiana sembra essersi leggermente contratta, con una produzione industriale in calo di poco meno dell’1%”.

