Roma, 22 apr. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato, durante il colloquio con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che le autorità ucraine non consentono ai combattenti che si trovano nella zona industriale di Azovstal, a Mariupol, di deporre le armi e di salvarsi la vita. Lo riporta una nota del Cremlino, citata dalla Tass. “A tutti i militari delle Forze Armate dell’Ucraina, ai militanti dei battaglioni nazionali e ai mercenari stranieri che hanno deposto le armi è stato garantito di salvarsi la vita, di ricevere cure mediche e un trattamento dignitoso in conformità con il diritto internazionale. Ma il regime di Kiev non consente di approfittare di questa opportunità”, ha detto Putin.

