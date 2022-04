Torino, 22 apr. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha attirato l’attenzione del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, nella loro conversazione telefonica, “sulle dichiarazioni irresponsabili dei rappresentanti dell’Ue sulla necessità di risolvere la situazione in Ucraina con mezzi militari, oltre a ignorare i numerosi crimini di guerra delle forze di sicurezza ucraine. È stato osservato che Bruxelles potrebbe influenzare le autorità di Kiev in per costringerli a fermare i massicci bombardamenti degli insediamenti del Donbas e altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale”. Lo rende noto il Cremlino, citato da Tass.

