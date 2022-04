Roma, 22 apr. (LaPresse) – Rispondendo all’appello del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, per un contatto diretto con il leader ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente della Russia Vladimir Putin ha ribadito che “la possibilità dipende dai risultati concreti dei negoziati in corso tra i rappresentanti russi e ucraini, durante la quale la parte ucraina mostra incoerenza e non è pronta a cercare soluzioni reciprocamente accettabili”. Lo riporta la Tass.

