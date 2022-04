Roma, 22 apr. (LaPresse) – La distribuzione di armi ai civili da parte di Kiev “potrebbe portare a un caos incontrollabile”. Lo ha scritto su telegram Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca. “Se la popolazione in un momento di crisi ha un’arma da fuoco in crisi, si sa come va a finire. Caos incontrollabile – ha detto – in questo caso, caos incontrollabile nazionalista”.

