Roma, 22 apr. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che Mosca non ha nulla contro la lista dei Paesi garanti presentata da Kiev. “La lista non ci dispiace. La cosa principale però è quale sarà l’essenza di queste garanzie” di sicurezza, “e che queste garanzie, essendo accettabili per l’Ucraina, non rappresentano una minaccia per nessun altro”, ha affermato Lavrov, citato dalla Tass.

