Roma, 22 apr. (LaPresse) – “La Russia non accetta il linguaggio degli ultimatum e non lo tollererà dall’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Affari esteri del Kazakistan Mukhtar Tleuberdi, secondo quanto riporta la Tass.

