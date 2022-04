Torino, 22 apr. (LaPresse) – Mine nascoste in giocattoli per bambini dai russi. È quanto denuncia su Telegram Anton Gerashchenko, consigliere del governo ucraino, che ha anche postato delle foto. “Gli occupanti erano ben consapevoli che il bambino avrebbe raccolto il giocattolo come prima cosa quando fosse tornato a casa”, accusa Gerashchenko.

