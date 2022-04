Milano, 22 apr. (LaPresse) – “Una guerra prolungata aumenterebbe il numero di rifugiati in fuga verso l’Europa, aggraverebbe le strozzature della catena di approvvigionamento, aggiungerebbe pressioni all’inflazione e aggraverebbe le perdite di produzione. Il rischio più preoccupante è un improvviso arresto dei flussi di energia dalla Russia, che porterebbe a significative perdite di produzione, in particolare per molte economie dell’Europa centrale e orientale”. È quanto si legge nel Regional economic outlook del Fondo monetario internazionale per l’Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata