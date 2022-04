Milano, 22 apr. (LaPresse) – “Le aziende europee possono chiedere alle loro controparti russe di adempiere ai loro obblighi contrattuali con le stesse modalità di prima dell’adozione del decreto” emesso da Mosca lo scorso 31 marzo pagando “l’importo dovuto in euro o dollari”. È quanto si legge in una Faq pubblicata dalla Commissione Europea e diretta alle aziende europee in merito al decreto russo che permette di pagare il gas solo in rubli.

