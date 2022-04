Milano, 22 apr. (LaPresse) – “La battaglia di Kiev è stata una vittoria storica per gli ucraini. È stata una vittoria per la libertà conquistata dal popolo ucraino con un’assistenza senza precedenti da parte degli Stati Uniti e dei nostri alleati e partner”. Lo ha scritto il presidente Usa Joe Biden in una serie di tweet in cui sottolinea come “il coordinato sostegno della comunità internazionale, guidata e facilitata dagli Stati Uniti, è un motivo per cui l’Ucraina è stata in grado di impedire alla Russia di conquistare il Paese”.

