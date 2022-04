Milano, 22 apr. (LaPresse) – “Devo dire con grande rammarico che lo stato dei rapporti bilaterali è in forte degrado e non dipende da noi. Ci dispiace tanto anche per quanto riguarda l’espulsione di nostri 30 diplomatici in Italia e su questo, a breve, ci sarà una risposta adeguata perché questa è la prassi diplomatica”. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, intervistato a Stasera Italia su Rete4.

