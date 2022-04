Milano, 22 apr. (LaPresse) – “Dare le armi a Kiev per me è una logica strana, pensare di fermare delle ostilità con delle armi” e in ogni caso “questo non farà che peggiorare i rapporti bilaterali” tra Russia e Italia. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, intervistato a Stasera Italia su Rete4.

