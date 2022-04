Milano, 22 apr. (LaPresse) – “Fratelli d’Italia è il partito che come sempre anche in Sicilia sta facendo gli sforzi maggiori per favorire una compattezza della coalizione. Contestualmente Lega e Forza Italia dicono di non avere convinzione sulla ricandidatura di Musumeci. Non so per quale ragione il governatore che ha ben lavorato non dovrebbe essere ricandidato”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda, durante la conferenza stampa di presentazione della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia che si terrà a Milano dal 29 aprile al 1° maggio.

