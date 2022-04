Milano, 22 apr. (LaPresse) – La situazione del bimbo di Prato ricoverato al Bambin Gesù di Roma è stabile e sotto controllo: al momento non c’è indicazione per il trapianto. Lo si apprende dallo stesso ospedale che comunica l’esito negativo anche i primi esami virologici per adenovirus.

