Roma, 22 apr. (LaPresse)- “Ho visto che si vuole speculare e fraintendere le parole che io ho detto. Il M5s è lontano dalla politica di Le Pen, l’ho già detto e lo ripeto. Fraintende solo chi è in malafede. Io ho detto che i temi che pone Le Pen sono veri, come la perdita del potere di acquisto e quelli riguardo le fasce della popolazione che sono in sofferenza. Le soluzioni non le condivido e assumere atteggiamenti spocchiosi in politica non paga”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro ‘Piccole, grandi donne’ a Roma.

