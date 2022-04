Milano, 22 apr. (LaPresse) – “I rapporti non sono il problema. Il problema non è con quanta costanza ci si sente. Il problema è capire se per gli altri partiti del centrodestra l’obiettivo sia dare un governo di centrodestra. Da questo punto di vista, ho segnali altalenanti. A volte ho l’impressione che si voglia riproporre un’alleanza arcobaleno. Io sto nel centrodestra, non ho piani B. Spero che anche gli altri lo vogliano fare, ma va chiesto a loro e non a me”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di presentazione della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia che si terrà a Milano dal 29 aprile al 1° maggio.

