Roma, 22 apr. (LaPresse) – “La carenza di beni di prima necessità, aumenti straordinari dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari, aumento dei costi commerciali e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento stanno già mettendo in crisi i paesi in via di sviluppo, soprattutto i più poveri enormi pressioni” e “già in aumento prima della pandemia, le vulnerabilità del debito nelle economie emergenti e in via di sviluppo stanno raggiungendo livelli allarmanti”. Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, al Development Committee. “Il rallentamento della crescita globale in seguito allo shock del COVID-19 ha aumentato il rischio che i paesi cadano in difficoltà di indebitamento – sottolinea – La guerra in Ucraina potrebbe solo aggravarsi fragilità macroeconomiche con lo shock sui prezzi dei generi alimentari, nonché – e anche in conseguenza – del aumento dei costi dell’energia e dei fertilizzanti. Sosteniamo le iniziative del WBG e del FMI in materia fiscale gestione del debito, accesso a finanziamenti per lo sviluppo a lungo termine e risoluzione del debito”.

