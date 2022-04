Milano, 22 apr. (LaPresse) – “Questa settimana la situazione epidemiologica è piuttosto stabile rispetto alla settimana precedente” ma “data l’elevata velocità di circolazione del virus, i casi sono ancora molti, anche se per fortuna, anche grazie agli effetti dei vaccini, ne vediamo poco le conseguenze in termini di congestione delle strutture sanitarie” e per questo “è bene mantenere comportamenti ispirati alla prudenza quindi l’uso della mascherina specialmente in luoghi chiusi e allo stesso tempo completare il ciclo vaccinali con le dosi booster”. Così il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel video messaggio a commento dei dati Covid settimanali nel Paese.

