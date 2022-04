Milano, 22 apr. (LaPresse) – “Non considero un problema che” Matteo Salvini e Silvio Berlusconi “si vedano, perché la loro posizione è attualmente diversa dalla nostra. Io ho sempre considerato normale che i due partiti di centrodestra nella maggioranza di governo abbiano bisogno di condividere” delle cose. “Io ho sempre fatto all’inizio del governo Draghi il tentativo di un intergruppo parlamentare del centrodestra, che non è passata. Non mi spaventa, non mi preoccupa l’opzione che possano fare una lista unica, è una scelta loro. Spero che lo facciano per convinzione e non per timore, non ci riguarda. Da soli? È abbastanza presto, io sono disposta a rappresentare il centrodestra. Sto nel centrodestra e non ho piani B”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di presentazione della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia che si terrà a Milano dal 29 aprile al 1° maggio.

