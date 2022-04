Roma, 22 apr. (LaPresse) – “Guardiamo ai numeri di inflazione, alle aspettative di inflazione, guardiamo ai salari e a come possiamo mantenere il nostro mandato, ovvero la stabilità dei prezzi. Se la situazione continuerà come in questo momento c’è una forte possibilità che la Bce proceda ad un rialzo dei tassi prima della fine dell’anno”. Lo ha annunciato la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in un’intervista alla Cnbc, a margine degli Spring Meetings di Fmi e Banca Mondiale, sottolineando però che “quanto e quante volte” saranno alzati dipendono esclusivamente “dai dati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata