Milano, 22 apr. (LaPresse) – Sarà ancora Ambra Angiolini, per il quinto anno consecutivo, a condurre il Concerto del Primo Maggio, che quest’anno torna in piazza San Giovanni a Roma. È stato annunciato in una diretta Instagram di presentazione dell’evento sostenuto da Cgil, Cisl e Uil da Massimo Bonelli, direttore artistico e organizzatore del Concertone.

