Torino, 21 apr. (LaPresse) – “Siamo pronti a scambiare la nostra gente con prigionieri militari. Siamo pronti per qualsiasi formato per lo scambio”. Lo ha detto il presidente ucraino Vlodomyr Zelensky, citato dal Washington Post, sottolineando che la Russia “finora” ha respinto i tentativi di evacuare i civili. Kiev si è offerta di inviare alti funzionari a Mariupol per negoziare l’evacuazione di quasi 1.000 civili e 500 soldati.

