Milano, 21 apr. (LaPresse) – “La Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua”. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato sui suoi profili Telegram e Facebook. “Questo dimostra molto bene come i leader di questo Stato trattano davvero la fede cristiana”, ha aggiunto Zelensky, “ma manteniamo la fiducia, la speranza nella pace”.

