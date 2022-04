Torino, 21 apr. (LaPresse) – “Suggerisci ancora una volta a tutti coloro che non hanno ancora deposto le armi di farlo. La parte russa garantisce loro la vita e un trattamento dignitoso in conformità con gli atti legali internazionali pertinenti. Tutti coloro che sono feriti riceveranno assistenza medica qualificata”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al ministro della Difesa Sergei Shoigu, invitando tutti coloro che non hanno consegnato le armi a Mariupol a farlo. Lo riporta Ria Novosti.

