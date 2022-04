Torino, 21 apr. (LaPresse) – Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha ricevuto un piano per eliminare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 3 febbraio durante un incontro con Putin. Lo ha detto il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Oleksiy Danilov, citato da Ukrinform. Secondo Kadyrov, in questa riunione è stato coordinato il piano per uccidere Zelensky e Kadyrov ha assunto l’impegno che il suo gruppo lo avrebbe completato.

