Torino, 21 apr. (LaPresse) – “I funzionari ucraini stimano di aver bisogno di circa 5 miliardi di dollari al mese in finanziamenti. La consideriamo una stima ragionevole i prossimi 2-3 mesi”. Così la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva sottolineando che “la comunità internazionale dovrebbe utilizzare gli Spring Meetings come piattaforma per riunirsi e aiutare l’#Ucraina a colmare questa esigenza”.

