Roma, 21 apr. (LaPresse) – “Con la tappa odierna in Congo si conclude una missione molto importante per il governo italiano in questa regione dell’Africa”, “voglio ringraziare il presidente del Consiglio Draghi per aver voluto fortemente questa missione che è un obiettivo prioritario per l’Italia in quanto richiede uno sforzo collettivo di tutto il nostro governo per ridurre la dipendenza energetica da un solo paese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando dal Congo dopo la firma dell’intesa sul gas. “L’aggressione russa ai danni dell’Ucraina ha portato un Paese come l’Italia all’esigenza di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico”, ha spiegato Di Maio, sottolineando che insieme a Cingolani e Descalzi “stiamo costruendo nuovi partenariati energetici con tanti Paesi amici”.

