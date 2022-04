Roma, 21 apr. (LaPresse) – “Oggi aggiungo 800 milioni di dollari in attrezzature per la lotta nella regione del Donbass”, che comprendono “artiglieria pesante, 14mila munizioni supplementari, e anche droni tattici”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando dalla Casa Bianca. “Siamo in un momento critico” e “ci dobbiamo muovere il più velocemente possibile per dare all’Ucraina le armi di cui ha bisogno”, ha avvertito Biden, sottolineando che “la battaglia nel Donbass è una guerra diversa, proprio dal punto di vista topografico, in quanto il Donbass è un territorio piatto, non è sulle montagne, e c’è bisogno di armamenti diversi e più efficaci”.

