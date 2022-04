Torino, 21 apr. (LaPresse) – Il battaglione Azov, asserragliato all’acciaieria Azovtal di Mariupol, considera inaccettabile la proposta della Russia di deporre le armi e arrendersi. “Siamo pronti a evacuare”, ha detto il vice comandante del reggimento Azov, il capitano Sviatoslav Palamar, in un video citato da Ukrinform, “con le nostre armi leggere, per soccorrere il personale a noi affidato, per evacuare i feriti, per prelevare i corpi dei caduti e seppellirli con onore all’interno del territorio non controllato dalla Russia”.

