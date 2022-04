Torino, 21 apr. (LaPresse) – La regina Elisabetta II oggi compie 96 anni. I festeggiamenti avranno luogo in forma privata, l’erede al trono, il principe Carlo, e gli altri figli della regina andranno al castello di Windsor per farle gli auguri, ma non ci saranno eventi pubblici. I festeggiamenti ufficiali saranno invece a giugno, con la grande parata militare Trooping the Colour il 2 giugno. Quest’anno la regina celebra anche il settantesimo anniversario sul trono. Per celebrare il Giubileo di platino sono previsti quattro giorni di festa nazionale, dal 2 al 5 giugno.

