Londra (Regno Unito), 21 apr. (LaPresse/AP) – I deputati britannici hanno dato l’ok a un’indagine parlamentare sul premier Boris Johnson in relazione al cosiddetto partygate, lo scandalo delle feste a Downing Street e in altre sedi del governo durante il lockdown dovuto al Covid-19. La mozione, presentata dal partito laburista, all’opposizione, è stata approvata verbalmente dai deputati, che hanno gridato ‘sì’, senza un voto formale, dopo che il governo ha abbandonato gli sforzi per convincere i legislatori conservatori a bloccarla. La Commissione parlamentare per i privilegi indagherà in particolare se Johnson abbia consapevolmente mentito al Parlamento riguardo al partygate, un reato che storicamente, se dimostrato, porta alle dimissioni. Il premier è stato multato dalla polizia di 50 sterline la scorsa settimana per aver partecipato a una festa nel suo ufficio nel giugno 2020.

