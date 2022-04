Roma, 21 apr. (LaPresse) – Nel dibattito di ieri sera “Emmanuel Macron ha dominato, Marine Le Pen ha retto”. Lo ha detto a LaPresse Richard Heuzé, corrispondente in Italia della rivista Politique internationale ed ex corrispondente per Le Figaro. Il dibattito “non sposterà voti, e non rovescia il vantaggio acquisito da Macron in precedenza”, ha spiegato Heuzé. Il duello televisivo è durato due ore e mezzo, durante le quali i candidati hanno risposto a domande su diversi temi, che sono stati scelti a sorte, il primo tra questi è stato il potere d’acquisto, alla base della campagna di Le Pen. Su questo tema la leader del Rassemblement National “era ben preparata e ha attaccato subito Macron, accusandolo di aver impoverito la Francia”, ha affermato Heuzé, “Macron ha risposto in maniera piccata e il dibattito è partito su tonalità molto alte”. “I punti forti di Le Pen sono arrivati alla fine: sicurezza e immigrazione, ma lei era stanca e non è riuscita a mettere in difficoltà” il presidente uscente.

