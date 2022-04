Roma, 21 apr. (LaPresse) – La leader del Rassemblement National Marine Le Pen “ha reagito malissimo, in modo molto nervoso”, durante il dibattito alle accuse rivoltegli da Emmanuel Macron su una sua dipendenza dalla Russia di Vladimir Putin, per il finanziamento ottenuto da una banca russa durante la scorsa campagna elettorale. Lo ha detto a LaPresse Richard Heuzé, corrispondente in Italia della rivista Politique internationale ed ex corrispondente per Le Figaro, commentando ‘Le Débat’ tra i due candidati all’Eliseo che si sfideranno al secondo turno, in programma il 24 aprile. La vicinanza con Putin è “un punto debole della strategia di Le Pen, che ha ribadito la necessità di riannodare i legami con la Russia”, e “lo schierarsi contro le sanzioni ‘brutali’ contro la Russia su gas e petrolio non giocherà a suo favore”, ha spiegato Heuzé, sottolineando che Le Pen è stata sempre vicina a Putin e che gli elettori lo ricorderanno.

