Roma, 21 apr. (LaPresse) – “La crescita della curva dei contagi ed il numero dei morti impone a tutti la necessità di non abbassare la guardia contro il Covid-19. La UIL chiede al Governo ed al Parlamento di riconsiderare quanto stabilito dal Decreto Legge 24 del 2022. In particolare, è assolutamente necessario mantenere l’uso delle mascherine FFP2 nei luoghi chiusi come strumento di protezione individuale e di reintrodurne l’utilizzo nei luoghi pubblici all’aperto con maggiore affluenza di persone”. Così Domenico Proietti segretario confederale Uil.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata