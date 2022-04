Milano, 21 apr. (LaPresse) – L’attore e regista francese Jacques Perrin è morto a Parigi all’età di 80 anni. Lo riportano i media francesi. Le Figaro ricorda i suoi grandi successi cinematografici, come ‘La ragazza con la valigia’ o ‘Il popolo migratore’, specificando che nella sua carriera ha brillato tanto dietro quanto davanti alla macchina da presa. Come attore, regista o produttore ha lavorato a oltre 70 film a partire dagli anni ’50 e fino a poco tempo fa. Tanti lavori anche per la tv francese. Inoltre era molto legato all’Italia, dove aveva lavorato più volte. In particolare si ricordano le sue interpretazioni nel 1988 nel ruolo di Salvatore da adulto nel successo internazionale ‘Nuovo Cinema Paradiso’ di Giuseppe Tornatore, e nel film ‘In nome del popolo sovrano’ (1990) di Luigi Magni, dove recitò nelle vesti del frate barnabita Ugo Bassi.

