Londra (Regno Unito), 20 apr. (LaPresse/AP) – Un giudice della Westminster Magistrates’ Court del Regno Unito ha approvato formalmente l’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti per accuse di spionaggio. Il caso passerà adesso alla ministra dell’Interno britannica, Priti Patel, per una decisione. Il fondatore di Wikileaks ha ancora a disposizione vie legali: i suoi avvocati hanno quattro settimane di tempo per presentare osservazioni a Patel e possono anche presentare ricorso all’Alta Corte.

