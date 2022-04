Milano, 20 apr. (LaPresse) – Buoni primi risultati per il vaccino combinato Covid-influenzale di Novavax. Lo ha annunciato il Gruppo farmaceutico nel rendere noti i primi dati della fase 1 di sperimentazione del farmaco. Il vaccino Cic, che combina il vaccino Covid-19 di Novavax, NVX-CoV2373, e il suo candidato al vaccino antinfluenzale quadrivalente è risultato “ben tollerato e immunogenico”, si legge in una nota e “la risposta immunitaria confermata nel vaccino antinfluenzale autonomo e in quello combinato” hanno entrambi un “potenziale percorso in avanti”. I dati sono tali che il Gruppo ha confermato lo studio di conferma della dose di Fase 2, programmato per iniziare entro la fine del 2022.

