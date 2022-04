Roma, 20 apr. (LaPresse) – Occorre per evitare un allargamento della guerra in Ucraina “garantire la coesione politica all’interno dell’Unione senza la quale non può esistere possibilità di creare una difesa comune. Il rispetto della legislazione europea e delle sentenze dell’Alta Corte è necessario per questo fine”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, riferendosi all’Ungheria e alla Polonia nel corso dell’incontro al Quirinale con la Presidente della Repubblica Slovacca, Zuzana Caputovß, in visita ufficiale. Perfettamente d’accordo sulla necessità del pieno rispetto in Ue dello Stato di diritto – filtra – si è detta la presidente Caputova.

