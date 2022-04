Milano, 20 apr. (LaPresse) – “La Russia è la fonte del male e l’esercito russo passerà alla storia come l’esercito più barbaro e disumano del mondo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio su Facebook precisando che, “l’uccisione mirata di civili e la distruzione di edifici residenziali con tutti i tipi di armi, comprese quelle vietate dalle convenzioni internazionali” sono “un marchio di fabbrica dell’esercito russo e questo segnerà la Federazione Russa come la fonte del male”.

