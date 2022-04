Londra (Regno Unito), 20 apr. (LaPresse/AP) – I tennisti russi e bielorussi non parteciperanno a Wimbledon, terzo Slam della stagione, a causa del conflitto in corso in Ucraina. Lo comunicano gli organizzatori confermando l’indiscrezione circolata in queste ore. Il russo Daniil Medvedev, attuale numero 2 al mondo, non potrà così disputare il torneo londinese, al pari di Victoria Azarenka, tennista bielorussia due volte vincitrice degli Australian Open e in passato numero uno al mondo. Salteranno Wimbledon, al via il prossimo 27 giugno, anche Andrey Rublev, attuale numero 8 del ranking Atp, e Aryna Sabalenka, semifinalista nel 2021 e numero 4 nella classifica Wta.

