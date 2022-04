Torino, 20 apr. (LaPresse) – Gli Stati Uniti valutano che finora non ci siano stati significative conquiste territoriali per la Russia dall’inizio della nuova offensiva nel Donbass. Lo riporta la Cnn citando due alti funzionari statunitensi. Gli Usa hanno osservato alcuni nuovi attacchi delle forze russe, che sembrano testare le difese ucraine, ha detto uno dei funzionari. Tuttavia, le linee del fronte rimangono statiche, senza che per il momento nessun territorio importante sia passato di mano.

