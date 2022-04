Roma, 20 apr. (LaPresse) – L’ultimatum lanciato dalla Russia alle forze ucraine a Mariupol per deporre le armi è scaduto ma non ci sono segni di resa da parte degli ucraini. Lo riporta Bbc. Sebbene la città portuale sia circondata dalle forze russe, non è ancora caduta.

