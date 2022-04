Torino, 20 apr. (LaPresse) – “Mi dispiace che la politica si intrometta nello sport, ma questi ragazzi che colpe hanno?”. Lo ha detto a LaPresse l’ex tennista azzurro Nicola Pietrangeli, due volte vincitore del Roland Garros e semifinalista a Wimbledon, a proposito della decisione degli organizzatori dello Slam londinese di escludere i tennisti russi e bielorussi dal torneo a causa del conflitto in Ucraina. “Posso capire le squadre, si presentano con bandiera e inno, ma questi ragazzi vanno lì come privati cittadini. E oltretutto quasi tutti abitano in America – ha aggiunto – E non voglio certo difendere Putin, però difendo i giocatori. Non è una decisione che trovo giusta e personalmente non mi piace”.

