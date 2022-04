Torino, 20 apr. (LaPresse) – Elettricità, gas e acqua non saranno ripristinati in alcune parti della regione di Luhansk fino alla fine della guerra, nelle città di Popasna e Rubizhne, così come in diversi villaggi. Lo ha reso noto il governatore dell’Oblast Serhiy Haidai, citato dal Kyiv Independent, affermando che le infrastrutture nell’area sono state quasi completamente distrutte.

